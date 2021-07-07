В результате ДТП во Львовской области на трассу Киев – Чоп разлилось топливо, движение было затруднено

Топливо уже смыли, движение по трассе восстановлено Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook

Авария произошла в селе Ясенив Золочевского района на трассе Киев – Чоп, столкнулось три грузовых авто.

"В результате столкновения произошла разгерметизация цистерны с топливом, и дизельное топливо разлилось на дорожное полотно", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС смывали топливо с трассы.

Как сообщает ТСН, движение транспорта в обе стороны было затруднено: пропускали только легковые авто, а грузовики ждали, пока смоют топливо.

В пресс-службе ГСЧС изданию Zaxid.net сообщили, что в цистерне находились 21 тонна дизтоплива и 10 тонн бензина, в результате аварии разлилось около 2,5 тонн дизтоплива. В патрульной полиции проинформировали, что в результате аварии два человека (водители автомобилей) получили незначительные травмы.

В 19.30 патрульные сообщили, что топливо с дороги смыли, в 20.00 движение по трассе полностью возобновили.