Отец погиб, мать с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Херсонской области

ДТП произошло возле села Петропавловка на перекрестке неравнозначных дорог.
"Водитель автомобиля ВАЗ 2107, двигаясь по второстепенной дороге, не выбрал безопасную скорость движения, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом марки MAN под управлением 30-летнего водителя, который двигался по главной дороге", – сказано в сообщении.
50-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 40-летняя жена и 10-летний сын госпитализированы в хирургическое отделение больницы. Семилетняя дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Каховской районной больницы.
Водитель автобуса и его напарник не пострадали.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели).