Отец погиб, мать с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Херсонской области

По данным полиции, водитель ВАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил путь автобусу Фото: hr.npu.gov.ua

ДТП произошло возле села Петропавловка на перекрестке неравнозначных дорог.

"Водитель автомобиля ВАЗ 2107, двигаясь по второстепенной дороге, не выбрал безопасную скорость движения, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом марки MAN под управлением 30-летнего водителя, который двигался по главной дороге", – сказано в сообщении.

50-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 40-летняя жена и 10-летний сын госпитализированы в хирургическое отделение больницы. Семилетняя дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Каховской районной больницы.

Водитель автобуса и его напарник не пострадали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели).