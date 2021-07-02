Авто сбило троих на пешеходном переходе в Одесской области, погибли женщина с ребенком

В результате ДТП два человека погибли, один пострадал
Фото: od.npu.gov.ua
Вечером 1 июля на трассе Одесса – Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил троих человек. Об этом сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции.
Погибли женщина и мальчик, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.
Как пишет "Бессарабия.Инфо", авария произошла на пешеходном переходе возле поворота на село Старокозачье.
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