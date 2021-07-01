В Тернополе виновник ДТП, в котором погибли две девушки, сдался спустя 15 лет после аварии

Мужчина числился в международном розыске, однако установить его местонахождение не удавалось. Теперь его задержали Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В октябре 2005 года в центре села Петрыкив автомобиль сбил двух девушек. Подруги в возрасте 16 и 18 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель скрылся с места аварии.

Тогда правоохранителям удалось найти автомобиль и установить личность 26-летнего водителя, которого объявили сначала во внутригосударственный, а потом и в международный розыск. Ему инкриминировали ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Однако установить его местонахождение не удавалось.

Теперь водитель сам пришел в полицию и признался в содеянном. Он задержан.