В Херсоне автомобиль полицейского насмерть сбил человека, водитель скрылся

Инцидент произошел накануне около 22.00 на улице Перекопской.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Правоохранители, начавшие розыск злоумышленника, установили, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

По данному факту департамент патрульной полиции начал служебное расследование. Непосредственный руководитель и виновник происшествия отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"По факту ДТП начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия. Виновные непременно понесут соответствующее наказание", – подчеркнули в полиции.