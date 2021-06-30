В ДТП на трассе Киев – Чоп погибли студенты-иностранцы, трое в больнице

В салоне Тoyota находились пятеро иностранцев, все они – студенты высших учебных заведений Украины Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

По данным полиции, в полдень в районе села Сытное столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

"Полицейские предварительно установили, что 23-летний водитель Тoyota Corolla на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF", – рассказали правоохранители.

В салоне Тoyota находились пятеро иностранцев, все они – студенты высших учебных заведений Украины.

"25-летний пассажир погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на принятые реанимационные меры, спасти не удалось – он скончался в больнице. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами разной степени. Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал", – уточнили в посте.

У водителей взяли образцы крови, осмотр на алкотестере показал, что они были трезвыми.

Досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Гражданами какой страны были попавшие в ДТП, в полиции не уточнили.