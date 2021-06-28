В Турции произошло ДТП с украинскими туристами

Инцидент произошел в провинции Айдын около 6.00. Микроавтобус 52-летнего водителя врезался в автомобиль, который ехал по встречной полосе. По предварительной информации, мужчина заснул за рулем.

В комментарии "РБК-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что среди пассажиров было 11 украинских туристов.

По его словам, пятеро украинцев получили незначительные травмы. Им сразу оказали медицинскую помощь. В тот же день их выписали из больницы. При этом страховая компания покрыла расходы на лечение.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором", – уточнил Николенко.