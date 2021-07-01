В ДТП во Львове пострадало пять человек, в том числе трое детей

Авария произошла поздно вечером 30 июня на улице Городоцкой. Столкнулись авто Skoda Octavia и ВАЗ-2108.

"В результате столкновения был травмирован водитель "восьмерки", 26-летний львовянин. Кроме того, четверо его пассажиров – 26-летняя женщина и трое детей двух, четырех и семи лет – с телесными повреждениями были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.