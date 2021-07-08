Опасную 30-метровую скалу разобрали на трассе национального значения в Закарпатской области

Скала опасно нависала над дорогой, ее разбирали два месяца Фото: Укравтодор / Facebook

Высота скалы составляла 30 м, а протяженность – 130 м. Сложные инженерные работы длились два месяца.

"На этом участке дорога была слишком узкая и другого варианта, кроме как долбить скалу, не было, ведь с другой стороны дороги проходит железная дорога. К тому же скала довольно опасно нависала над дорогой", – говорится в сообщении.

Работы выполняла компания-подрядчик, дорожно-ремонтное предприятие ПБС. Сейчас компания начинает устройство распределительных ровиков, после этого перейдут к восстановлению дорожного покрытия.

Кроме того, отмечают в "Укравтодоре", в рамках президентской программы "Большое строительство" в этом году планируют завершить восстановление самого длинного маршрута Закарпатья Н-09 от города Мукачево до границы с Ивано-Франковской областью. Всего осталось отремонтировать 40 км маршрута.