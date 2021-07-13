Встреча Зеленского и Меркель длилась более четырех часов – Офис президента

Об этом Офис президента проинформировал в Facebook в ночь на 13 июля.

В ОПУ констатировали, что беседа, которая проходила в формате ужина, длилась более четырех часов. О деталях не сообщили, но анонсировали выступление Зеленского на форуме "Украина 30" – ожидается, что 13 июля президент там расскажет, как прошла встреча.

Контекст:

Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию 11 июля. Президент Украины встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.

Около 20.00 по киевскому времени 12 июля Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, "даже в случае, если "Северный поток – 2" будет достроен".

Зеленский подчеркивал, что "Северный поток – 2" – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Президент считает, что вопрос этого трубопровода должен обсуждаться на встрече лидеров "Нормандской четверки" и что Украине необходимы гарантии ЕС относительно энергетической безопасности.

Также Зеленский призвал "все страны" оказывать давление на Россию, чтобы добиться проведения саммита лидеров "Нормандской четверки", и выступил за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.