Зеленский заявил о необходимости давить на РФ для проведения саммита "Нормандской четверки"

Зеленский: Все страны, мы все вместе должны давить на РФ, чтобы состоялась встреча в нормандском формате Фото: president.gov.ua

Зеленский и Меркель вышли к прессе после короткой встречи тет-а-тет и беседы, которая была запланирована у них в формате ужина. Трансляция брифинга велась в Facebook Офиса президента.

"Ключевой темой является вопрос мирного урегулирования на Донбассе. Я хочу еще раз поблагодарить за неизменную поддержку нормандского формата со стороны госпожи Меркель и со стороны Французской Республики – президента [Эммануэля] Макрона. Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая сторона совместно с французской, под названием "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддержала этот проект.

"Он сейчас находится у Российской Федерации, и только Россия на сегодня не акцептировала эти шаги по завершению войны на Донбассе. Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне, давить, чтобы состоялась встреча в нормандском формате и мы все-таки закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории", – добавил он.