ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил о необходимости давить на РФ для проведения саммита "Нормандской четверки"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Все страны, мы все вместе должны давить на РФ, чтобы состоялась встреча в нормандском формате
Зеленский: Все страны, мы все вместе должны давить на РФ, чтобы состоялась встреча в нормандском формате
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине призвал оказывать давление на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандкой четверки".

Зеленский и Меркель вышли к прессе после короткой встречи тет-а-тет и беседы, которая была запланирована у них в формате ужина. Трансляция брифинга велась в Facebook Офиса президента. 

"Ключевой темой является вопрос мирного урегулирования на Донбассе. Я хочу еще раз поблагодарить за неизменную поддержку нормандского формата со стороны госпожи Меркель и со стороны Французской Республики – президента [Эммануэля] Макрона. Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая сторона совместно с французской, под названием "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддержала этот проект.

"Он сейчас находится у Российской Федерации, и только Россия на сегодня не акцептировала эти шаги по завершению войны на Донбассе. Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне, давить, чтобы состоялась встреча в нормандском формате и мы все-таки закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории", – добавил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше года назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

В январе 2021 года глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак сообщил, что рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате Германия и Франция разрабатывают план мирного завершения войны, так называемые кластеры, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта. В марте он сообщил, что "конкретный план мирного урегулирования" готов, стороны ждут реакцию России. По его словам, так называемые кластеры – "логичные шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут, в случае их согласования, стать основой для дорожной карты, которая действительно бы завершилась установлением мира на Донбассе". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Донбасс, переговоры, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Солистка Kazka возмутилась, что ее слова в поддержку Melovin посчитали каминг-аутом
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
Ольга Куриленко ищет мужчину, чтобы снова стать матерью
  "Бест бургеры евер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
  "Бест бургеры евер". Рецепт идеальных бургеров от Клопотенко
Польза тыквенного масла для здоровья
Польза тыквенного масла для здоровья
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS