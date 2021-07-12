"Прикрепляли провода к ногам, глазам, гениталиям". Украинский военный рассказал о пытках боевиками "ЛНР"

"Первые четыре месяца вообще не помню. Полтора года нас с майором [Сергеем Иванчуком] днем водили на допросы, а вечером избивали. Изо дня в день. Мы почти три года просидели в камерах-одиночках. Нам нельзя было ни прогулок – ничего. Мы неба не видели вообще", – рассказывает Деев.

Военный вспоминает, что несколько раз боевики им устраивали провокацию.

"Мне – имитацию расстрела. Когда через мешок (нам постоянно надевали банковские мешки на голову, но все равно что-то можно было разглядеть) увидел на "калаше" холостую насадку, просто рассмеялся. А Иванчуку перед камерой дали пистолет Макарова: "Ты же офицер украинской армии. Слабо застрелиться?" И он стрелялся. Только в патроне был капсюль, а порох высыпан", – говорит он.

Военный также упомянул, как их с Иванчуком пытали боевики.

"Меня постоянно избивали, зажимали пальцы дверью, кожу срывали ножом или еще чем-то, уже не помню. Пытали "тапиком" (оголенные провода полевого телефона ТА прикрепляют к телу жертвы, а затем для генерации напряжения прокручивают складную ручку аппарата. – "ГОРДОН"). Прикрепляли провода к ногам, глазам, ушам, гениталиям, языку, зубам. Когда видели, что я не реагировал (тебя уже не берет – сидишь как вкопанный), то подключали 220 вольт. Еще выгоняли голым на мороз и обливали водой. Подвешивали за руки, заведенные за спину – от собственного веса мышцы просто разрывает. Или висел на растяжке четыре-пять часов", – отмечает он.

Деев также рассказал, что он с Иванчуком попал в плен, скорее всего, из-за слива информации с украинской стороны.

"Когда меня "принимали", они знали обо мне все: кто я такой, где родился, где проживал, где служил и, главное, мою настоящую фамилию. А я ведь находился там под другой фамилией и с новым паспортом. Лишь имя-отчество были моими. Иванчук мою фамилию услышал только в зале суда. Он знал меня как Семенова. В полку мы с ним не пересекались, поскольку у нас были разные сферы. Он не знал, что есть такой Иван Деев. То есть с нашей стороны кем-то была слита информация", – говорит военный.