Контрразведка СБУ задержала в Киеве боевика "ЛНР"

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник находился в составе "народной милиции ЛНР" в качестве старшего стрелка. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.
В Киевскую область мужчина прибыл для легализации как внутренний переселенец.
Задержанному гражданину Украины сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители также проверяют данные о возможном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.