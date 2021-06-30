Контрразведка СБУ задержала в Киеве боевика "ЛНР"

В Киевскую область мужчина прибыл для легализации как внутренний переселенец Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник находился в составе "народной милиции ЛНР" в качестве старшего стрелка. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.

В Киевскую область мужчина прибыл для легализации как внутренний переселенец.

Задержанному гражданину Украины сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители также проверяют данные о возможном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.