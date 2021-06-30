Жители ОРДЛО отказываются участвовать в "сборах резервистов". Боевики вводят штрафы для тех, кто не встал на "воинский учет" – разведка

По данным Минобороны Украины, с 29 июня по 3 июля на полигонах в ОРДЛО пройдут сборы резервистов, организованные российскими оккупантами Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, с 29 июня по 3 июля на полигонах 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов будет проходить третий этап сборов с резервистами, организованный российскими оккупантами.

"Особое внимание противник уделяет подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений. К проверке проведения сборов привлечены офицеры командования ВС РФ. В то же время отмечается низкий уровень прибытия военнообязанных запаса для участия в предыдущих этапах сборов резервистов (17–19 и 22–26 июня)", – говорится в сообщении.

По сведениям украинской разведки, в связи с этим российские оккупационные администрации инициировали введение штрафов в размере 30 тыс. руб. (около 11 тыс. грн) в случае отсутствия в так называемом "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на воинский учет".