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"Чем дольше длится война, тем длиннее придется писать тексты". В ОПУ прокомментировали статью Путина "о единстве русских и украинцев"

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Подоляк отметил, что Украина ждет от Путина (на фото) одного прекращения войны и деоккупации украинских территорий
Подоляк отметил, что Украина ждет от Путина (на фото) одного – прекращения войны и деоккупации украинских территорий
Фото: kremlin.ru

Статья президента России Владимира Путина "об историческом единстве русских и украинцев", опубликованная на сайте Кремля 12 июля, оставляет странное послевкусие. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Его комментарий опубликовало издание The Insider.

"Впечатление такое, что автор находится вне контекста глобальной повестки и абсолютно неверно воспринимает характер отношений между Украиной и РФ. Это две чужие страны, которые исключительно по-разному оценивают историю и собственное место в этой истории. Более того, ключевое различие между нами в том, что мы хотим жить в совершенно разных типах социально-политических отношений", – отметил Подоляк.

По его словам, украинцы привыкли к тому, что власти РФ отказываются понимать Украину и используют исторические клише.

"Более чем 30 лет свободных исторических дискуссий в постсоветских странах и максимального доступа к историческим документам, который есть у господина Путина, просто пошли прахом. Как будто и не было этого времени и этой свободы – все растрачено впустую. И эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина", – заявил советник главы ОПУ.

Подоляк подчеркнул, что Украина не ждет от российского руководства правды и понимания наших исторических различий.

"Чем дольше длится война между Россией и Украиной – давайте все-таки называть вещи своими именами – тем длиннее придется писать тексты для сайта Кремля, чтобы обосновать свою пропагандистскую трактовку истории. Чтобы оправдать собственные агрессивные действия и так или иначе компенсировать собственные комплексы и страхи. В данной статье Путина больше 5 тыс. слов. Так очень скоро можно дойти и до 10 тыс. слов. Они все равно не будут приняты в Украине. Украина ожидает от российского лидера только одного: прекращения войны на Донбассе, выполнения взятых обязательств и реальной деоккупации нашей территории", – отметил Подоляк.

Контекст:

Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как РФ в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально Россия не признает своего вторжения, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

30 июня Путин заявлял, что считает украинцев и россиян "одним народом" и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ.

Зеленский ответил, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, два разных народа "могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории". "Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", – отметил Кулеба.

Восточноевропейское государство Киевская Русь со столицей в Киеве существовало в IX–XIII веках. В состав Киевской Руси, в частности, входила часть территории нынешней России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, пропаганда, война в Украине, Михаил Подоляк
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