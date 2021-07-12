На сайте Кремля на украинском опубликовали статью Путина "об историческом единстве русских и украинцев"

В ее начале Путин вспоминает сказанные недавно слова о том, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое".

Чтобы "лучше понять настоящее и заглянуть в будущее" глава Кремля призывает "обратиться к истории".

"И русские, и украинцы, и белорусы – наследники древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена… были объединены на одном языке (сейчас называемего древнерусским), хозяйственными связями, властью династии князей Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство", – написал Путин.