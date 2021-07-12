На сайте Кремля на украинском опубликовали статью Путина "об историческом единстве русских и украинцев"

В ее начале Путин вспоминает сказанные недавно слова о том, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое".
Чтобы "лучше понять настоящее и заглянуть в будущее" глава Кремля призывает "обратиться к истории".
"И русские, и украинцы, и белорусы – наследники древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена… были объединены на одном языке (сейчас называемего древнерусским), хозяйственными связями, властью династии князей Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство", – написал Путин.
Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как РФ в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально Россия не признает своего вторжения, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
30 июня Путин заявлял, что считает украинцев и россиян "одним народом" и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ.
Зеленский ответил, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, два разных народа "могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории". "Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", – отметил Кулеба.
Восточноевропейское государство Киевская Русь со столицей в Киеве существовало в IX–XIII веках. В состав Киевской Руси, в частности, входила часть территории нынешней России.