ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

На сайте Кремля на украинском опубликовали статью Путина "об историческом единстве русских и украинцев"

И русские, и украинцы, и белорусы наследники древней Руси, написал Путин
И русские, и украинцы, и белорусы – наследники древней Руси, написал Путин
Фото: kremlin.ru

На официальном сайте президента РФ 12 июля была опубликована статья Владимира Путина "об историческом единстве русских и украинцев", в том числе – на украинском языке.

В ее начале Путин вспоминает сказанные недавно слова о том, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое".

Чтобы "лучше понять настоящее и заглянуть в будущее" глава Кремля призывает "обратиться к истории".

"И русские, и украинцы, и белорусы – наследники древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена… были объединены на одном языке (сейчас называемего древнерусским), хозяйственными связями, властью династии князей Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство", – написал Путин.

Контекст:

Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как РФ в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально Россия не признает своего вторжения, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

30 июня Путин заявлял, что считает украинцев и россиян "одним народом" и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ.

Зеленский ответил, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, два разных народа "могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории". "Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", – отметил Кулеба.

Восточноевропейское государство Киевская Русь со столицей в Киеве существовало в IX–XIII веках. В состав Киевской Руси, в частности, входила часть территории нынешней России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, история, украинцы, президент, Киевская Русь, будущее, русские
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото
Актер Тарас Цимбалюк женился. Необычайно красивая свадьба прошла в Карпатах. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS