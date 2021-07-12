Финал Евро 2020, перспективы украинской вакцины от COVID-19 и новый скандал в "Голосе". Главное за день

Основное время финального матча закончилось ничьей, но в серии пенальти победила Италия Фото: EPA

Хроники пандемии

В Украине за прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок от COVID-19 – это рекордный недельный показатель с начала прививочной кампании. Всего в Украине более 2 млн украинцев получили первую дозу вакцины и более 1 млн граждан полностью завершили вакцинацию. В связи с распространением в Украине штамма коронавируса "Дельта" премьер-министр Денис Шмыгаль призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19.

В сентябре два украинских НИИ представят отчет о разработке украинской вакцины от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что разработку вакцины в Украине ведет и коммерческая компания.

Глава Crown Agents в Украине рассказала, почему вакцину от Pfizer в страну привозят маленькими партиями.

Евро 2020 выиграла сборная Италии

В ночь на 12 июля прошел финал чемпионата Европы по футболу. Англия открыла счет уже на второй минуте матча, но в серии пенальти победила Италия.

В результате беспорядков в Лондоне во время финала в столкновениях с фанатами пострадало 19 полицейских. УЕФА заявил о расистских комментариях в социальных сетях в адрес темнокожих игроков национальной сборной Англии, которые не реализовали пенальти.

Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Смотрите красочный фоторепортаж – как итальянцы праздновали победу своей сборной.

ЕС продлил санкции против России

Европейский союз продлил секторальные экономические санкции против России за оккупацию Крыма и агрессию против Украины до 31 января 2022 года. Решение Совета ЕС последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений.

Скандал в "Голосе"

Нардепы от "Голоса" Ольга Стефанишина и Александра Устинова сообщили, что фракция большинством в 11 голосов проголосовала за увольнение Ярослава Железняка с должности главы фракции. По их словам, большинства для этого достаточно.

Однако по утверждению самого Железняка и пресс-службы партии, чтобы сместить главу фракции, надо сначала выразить ему недоверие, а для этого нужно две трети голосов фракции, то есть 14. Таким образом, Железняк себя уволенным не считает.

Меркель и Зеленский дали совместный брифинг в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что запуск газопровода "Северный поток – 2" несет опасность всей Европе и должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Он отметил, что Украине нужны гарантии ЕС насчет энергетической безопасности. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно "Северного потока – 2", и пообещала, что Украина останется страной для транзита газа, даже если российский газопровод будет достроен.

Зеленский также выступил за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, а Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Кроме того, канцлер Германии анонсировала передачу Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.



Суд арестовал генерала Павловского

Печерский суд арестовал бывшего замминистра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского с залогом в 475 млн грн по делу о поставках некачественной техники в ВСУ в 2016–2018 годах.