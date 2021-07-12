ЕС продлил экономические санкции против России

Совет ЕС постановил продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации до 31 января 2022 года. Решение совета последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений.

"Лидеры ЕС призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения позиции ЕС. В свете того факта, что эти договоренности не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции, действующие против страны", – говорится в сообщении.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или конечных пользователей военного назначения в России.

В Совете ЕС отмечают, что санкции также ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.