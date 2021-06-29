Боррель сообщил, что в ближайшее время будет работать над новыми санкциями против РФ

Боррель: РФ никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели ее поведения Фото: EPA

"В ближайшие недели и месяцы я буду рассматривать различные направления действий, которые наметили лидеры [ЕС]. В первую очередь это означает работу по сохранению единства ЕС, что является нашим самым сильным активом в отношениях с Москвой. Во-вторых, Европейский совет пригласил Еврокомиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в отношении государств – членов ЕС и соседей", – заявил Боррель.

В то же время, по словам главы европейской дипломатии, Европейский совет также попросил разработать варианты по таким темам, как климат и окружающая среда, здравоохранение, а также по вопросам внешней политики, где можно изучить пути взаимодействия с Россией.

"В целом выводы Европейского совета задают четкое направление наших отношений с Россией: придерживаться твердой позиции по существу при сохранении необходимости поддерживать открытые каналы связи. В конце концов, Россия – наш самый большой сосед. Она никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели ее поведения. ЕС должен учесть это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы сосуществования, защищая наши интересы и ценности и останавливая динамику эскалации", – заявил Боррель.