Послы ЕС одобрили экономические санкции против России – журналист

"Послы ЕС дали зеленый свет экономическим санкциям в отношении России, как и ожидалось. [Пакет санкций] должен быть принят на встрече министров иностранных дел ЕС 12 июля", – написал он.
EU ambassadors gave green light to the economic sanctions on #Russia as expected. should be adopted when EU foreign ministers meet on 12 July. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 30, 2021
28 июня о работе ЕС над новыми санкциями против России сообщал и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.
Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.