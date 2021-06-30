Послы ЕС одобрили экономические санкции против России – журналист

По данным журналиста, санкции против РФ примут 12 июля Фото: depositphotos.com

"Послы ЕС дали зеленый свет экономическим санкциям в отношении России, как и ожидалось. [Пакет санкций] должен быть принят на встрече министров иностранных дел ЕС 12 июля", – написал он.

EU ambassadors gave green light to the economic sanctions on #Russia as expected. should be adopted when EU foreign ministers meet on 12 July. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 30, 2021

28 июня о работе ЕС над новыми санкциями против России сообщал и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.