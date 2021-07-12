Коломойский внесен в санкционный список США, но дома остается неприкасаемым – Atlantic Council

Законопроект Зеленского об олигархах, как некоторые подозревают, был сформулирован специально для исключения Коломойского из его условий, пишет автор статьи Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Опытные наблюдатели за Украиной скептически подняли бровь два года назад, когда Владимир Зеленский одержал убедительную победу на президентских выборах в стране. Несмотря на то, что он позиционировал себя как крайнего аутсайдера, стремящегося сломить власть коррумпированной олигархической элиты страны, кампания Зеленского во многом зависела от поддержки Игоря Коломойского, возможно, самого противоречивого олигарха Украины", – отмечает автор.

Кларк подчеркивает, что Зеленский во время избирательной кампании назначил личного юриста Коломойского Андрея Богдана своим ключевым советником, а также неоднократно выезжал за границу, чтобы посовещаться с Коломойским, который находился в изгнании, и пользовался поддержкой его медиа.

"Неудивительно, что многие рассматривали Зеленского как кандидата Коломойского. За два года, которые прошли с тех пор, ничего не произошло, чтобы изменить эту оценку, даже несмотря на то, что Зеленский возрождает приверженность "деолигархизации" в попытке повысить свою слабеющую популярность. Коломойский был внесен в санкционный список США в начале этого года из-за обвинений в коррупции, но по всей видимости, дома он остается неприкасаемым. Он еще не восстановил контроль над "ПриватБанком", национализированным в 2016 году после того, как из-за предполагаемого мошенничества с его баланса пропало $5,5 млрд. Но Зеленскому также не удалось вернуть эти активы, как того требует МВФ", – пишет аналитик.

Государственные чиновники, которых считали угрозой интересам Коломойского, были сняты со своих постов, в их числе – экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, который вел расследование в отношении олигарха, а также бывший председатель Национального банка Украины Яков Смолий и первый премьер-министр Зеленского Алексей Гончарук, который попытался ослабить контроль Коломойского над государственной электроэнергетической компанией.

"Намеки на продолжающиеся личные связи президента с олигархом снова проявились в феврале 2021 года, когда Зеленский нарушил ограничения, связанные с COVID-19, чтобы отпраздновать свой день рождения на частной вечеринке, устроенной в доме соратника Коломойского Тимура Миндича. Действия Зеленского на посту президента предполагают, что его подход к противодействию влиянию украинских олигархов может быть в лучшем случае избирательным. Законопроект, который составляет основу его недавно обнародованной политики деолигархизации, содержит определение "олигарха", охватывающее богатство, влияние и владение активами, которое, как некоторые подозревают, было сформулировано специально для исключения Коломойского из его условий", – заявляет Кларк.

При этом атаки на влиятельных политических врагов Зеленского – кума Путина и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также пятого президента и нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – продолжаются, подчеркивает он.

"Между тем, Коломойского обвиняют в том, что он помогает Зеленскому сводить счеты и подрывает влияние потенциальных соперников. Один из них – Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и нынешний мэр Киева, которого часто называют потенциальным будущим кандидатом в президенты после успешного переизбрания в украинской столице в прошлом году. Кличко стал постоянным бельмом на глазу Зеленского, часто критикуя действия президента в связи с кризисом COVID-19, в том числе его провальную программу вакцинации. Кличко даже пытался организовать самостоятельную закупку вакцины из городского бюджета. СМИ Коломойского активизировали нападки на Кличко, а друзья и союзники мэра стали объектами полицейских расследований. Сам Кличко пожаловался на преследования после того, как в мае вооруженные сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в его многоквартирный дом", – напоминает автор.

Коломойский, возможно, также сыграл роль в том, чтобы помочь Зеленскому подорвать роль Кличко как главы Ассоциации украинских городов, отмечает он.

"Мэр Днепра Борис Филатов и его союзник Геннадий Корбан, оба старые соратники Коломойского, которые теперь примирились с олигархом после ссоры с ним, недавно сыграли важную роль в помощи Офису президента в создании конкурирующей организации местных муниципалитетов, из которой исключен Кличко. Комментаторы рассматривают эту инициативу как попытку нейтрализовать влияние Кличко на национальном уровне и, возможно, позиционировать Филатова в качестве будущего "технического кандидата", чтобы получить поддержку от мэра Киева в преддверии следующих президентских выборов в Украине", – сказано в статье.

Аналитик считает, что влияние Коломойского не только угрожает демократии, но и ставит под сомнение надежность экономических реформ и борьбу с коррупцией.

"Желание Коломойского вернуть себе контроль над "ПриватБанком", который сейчас готовится к приватизации, не ослабевает. Изменения, произведенные Зеленским в руководстве НБУ в прошлом году, рискуют ослабить его независимость в вопросах банковского надзора до такой степени, что амбиции Коломойского станут достижимыми. Если произойдет так, то Украина сделает серьезный шаг назад. Отношения Зеленского с Коломойским следует рассматривать как важнейшее испытание его искренности в достижении деолигархизации Украины. Только решительно порвав со своим покровителем, Зеленский сможет выполнить свое обещание народу Украины "разрушить традиционный олигархический порядок и заменить его более справедливой системой, которая позволит Украине процветать", – пишет Кларк.

В противном случае произойдет просто "циничная перестройка" олигархической власти, в результате которой страна не сможет порвать со своим прошлым, убежден он. В связи с этим, считает эксперт, западные лидеры должны использовать визит в Украину на 30-летие независимости, чтобы дать четкий ориентир, по которому будут оцениваться результаты реформ Зеленского.

"Другими словами, деолигархизация без учета Коломойского – это вовсе не деолигархизация", – подытожил Дэвид Кларк.