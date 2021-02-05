Зеленский устроил вечеринку на свой день рождения в квартире партнера Коломойского. Все гости были без масок – расследование "Схем"

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Празднование прошло в квартире совладельца студии "Квартал 95" и бизнес-партнера украинского бизнесмена Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве, говорится в расследовании программы "Радіо Cвобода" "Схемы", которое вышло 4 февраля.

День рождения Зеленского приехали отпраздновать около 30 гостей. Вечеринка продолжалась около восьми часов, подсчитали журналисты. При этом все присутствующие были без защитных масок.

Среди гостей праздника журналисты заметили представителей власти, в частности первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. Также были участники "Квартала 95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин и режиссер сериала "Слуги народа" Алексей Кирющенко.

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Видео: Радіо Свобода / YouTube

"Это те гости, которых удалось увидеть и запечатлеть на видео. Ни один из них, кроме персонала, не был в защитной маске, ни в квартире, ни на выходе из дома, даже садясь в такси", – говорится в репортаже.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко разъяснил в комментарии "Схемам", что празднование в квартире компанией, где присутствует более 20 гостей, является нарушением.

"Да, это массовое мероприятие. И вызывается полиция. Есть нарушения карантина", – отметил он.

В соответствии с карантинными ограничениями, которые Кабинет Министров Украины ввел с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и дистанция между ними должна быть менее 1,5 метра. Сам Зеленский неоднократно обращался к гражданам Украины с просьбами носить маски, избегать скоплений и ограничить социальные контакты, напомнили "Схемы".

Зеленскому 25 января исполнилось 43 года. Его выбрали президентом в 2019 году. До прихода в политику он основал студию "Квартал 95", которая занималась производством развлекательного контента. По информации "Схем", Зеленский и Миндич были совладельцами ряда компаний, входящих в состав группы "Квартал 95". В 2019 году Зеленский вышел из состава учредителей этих структур.