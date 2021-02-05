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05 февраля, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной

Украинский скульптор Олег Пинчук в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что купил за "приличные деньги" свитер и галстук Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины, а позже презентовал их бизнесмену Борису Фуксману, отцу ребенка покойного нардепа Ирины Бережной.

Пинчук назвал галстук и свитер Зеленского хорошим подарком
Пинчук назвал галстук и свитер Зеленского хорошим подарком
Фото: Oleg Pinchuk / Facebook

Украинский скульптор Олег Пинчук в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что с некоторыми представителями разных сил, в том числе Партии регионов, прервал отношения не только из-за политики.

"Со многими нас разделяет расстояние. Я вспоминаю аукционы, которые проводила Елена Пинчук, а вел [Владимир] Зеленский (на то время шоумен, сейчас – президент Украины. – "ГОРДОН"), и в зале сидели в том числе депутаты от Партии регионов. Я тогда торговался за галстук и свитер Владимира Зеленского. Они стоили приличных денег. Я купил их и подарил Боре Фуксману, известному бизнесмену, имеющему отношение к гостинице Hilton, гражданскому мужу [покойного нардепа от Партии регионов] Иры Бережной, отцу их ребенка. Это был аукцион в рамках акции "Анти-СПИД", и вот Боря Фуксман получил хороший подарок от меня. Не знаю, правда, куда он эти галстук и свитер дел.

На предложение оценить деятельность Зеленского в качестве президента Пинчук ответил, что не комментирует и не критикует политиков.

"Как правило, политика сопровождается такими же манипуляции, как и в искусстве. Вам обещают одно, а получаете вы другое", – отметил он.

По поводу людей искусства в политике Пинчук сказал, что это право каждого.

"Художники и политики – одинаковые вруны. Непонятно, кто из них больше врет: политик или художник", – заявил он.

Полный текст интервью с Олегом Пинчуком можно прочитать здесь.

Олег Пинчук – родился в городе Дрогобыч в 1960 году. Окончил факультет скульптуры Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА), учился в Высшей школе визуального искусства в Женеве. С 1990 года – член Союза художников Украины. Работы Пинчука находятся в коллекциях Национального художественного музея Украины, Венского музея искусств, частных коллекциях.

Ирина Бережная, которую упомянул Пинчук, была депутатом Верховной Рады VI и VII созывов. 5 августа 2017 года она погибла в ДТП в Хорватии. Ее дочь Даниэлла не пострадала. Несколько дней спустя Фуксман признался, что является отцом ребенка Бережной.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: Партия регионов, аукцион, деньги, политика, Владимир Зеленский, скульптура, Елена Пинчук, президент, Ирина Бережная, интервью, Олег Пинчук, шоумен, Борис Фуксман
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