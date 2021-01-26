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День рождения Зеленского. ОПУ второй день публикует поздравления от мировых лидеров

Президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения поздравили лидеры Китая, Казахстана, Азербайджана, Египта, Молдовы и других стран. Журналист-международник Сергей Сидоренко считает публикацию новостей о поздравлениях на сайте Офиса президента работой двойного агента, который по заказу врагов Зеленского пытается навредить ему.

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25 января Зеленскому исполнилось 43 года
25 января Зеленскому исполнилось 43 года
Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины два дня подряд публиковал новости о том, что мировые лидеры поздравили президента Владимира Зеленского с днем рождения. 

25 января ОПУ сообщил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прислал  Зеленскому письмо с "искренними поздравлениями и наилучшими пожеланиями". Президента также поздравили: лидер Кореи Мун Чжэ Ин, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, лидер Кыргызстана Талант Мамытов, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Пресс-служба Зеленского 26 января сообщила, что поздравления от мировых лидеров с днем рождения продолжают поступать. Крепкого здоровья, счастья и благополучия президенту Украины пожелала президент Молдовы Майя Санду. Поздравления в соцсетях и направленных в ОПУ письмах Зеленский получил от президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Литвы Гитанаса Науседы и лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

По поводу поздравлений Зеленского журналист-международник Сергей Сидоренко написал 25 января в Facebook, что в Офисе президента "завелся крот, двойной агент, который по заказу врагов вредит шефу".

"Другого логического объяснения этому придумать сложно. Ключевое слово – "логического". Дать алогичное обоснование против здравого смысла – легко. Перечень мировых лидеров – отдельная песня, которая сама по себе была напрячь Банковую. Мировые лидеры представляют Китай, Корею, Египет, Кыргызстан, Казахстан и Словакию. И еще "мировым лидером" почему-то стал посол Израиля в Украине", – отметил Сидоренко.

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/posts/3578700815517641

По словам журналиста, в монархиях день рождения монарха является важным государственным праздником. Об этом Сидоренко написал 26 января в Facebook.

"Такой официальный статус позволяет существенно увеличить количество поздравлений, поступающих в столицу от государств-партнеров. А главное – в таком случае приветствуют не только страны третьего мира",– отмечено в посте. 

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/posts/3581517845235938

25 января Зеленский отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 43 года.

Теги: Украина, Турция, Египет, Китай, Израиль, Молдова, Кыргызстан, Казахстан, Словакия, Си Цзиньпин, Азербайджан, Нурсултан Назарбаев, Владимир Зеленский, Сергей Сидоренко, Мун Чжэ Ин, Зузана Чапутова, Майя Санду, Офис президента Украины
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