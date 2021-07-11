В Израиле против Коломойского и его соратников начали расследование, их подозревают в мошенничестве – СМИ

Партнеры Коломойского якобы не заплатили $20 млн за уголь, который они купили в 2019 году у компании белорусского бизнесмена Николая Воробья и перепродали украинской государственной энергетической компании "Центрэнерго".

Собеседник издания отметил, что сообщники Коломойского закрыли свою компанию вместо того, чтобы заплатить за уголь. В апреле представители продавца обратились в полицию Израиля и подали заявление о возможном мошенничестве. Пока ни одному из фигурантов дела обвинение не предъявили.

Сам Коломойский заявил KyivPost, что ничего не знает об уголовном расследовании, в котором он якобы фигурирует в Израиле. Он сказал, что не ведет дела с белорусским бизнесменом Воробьем.