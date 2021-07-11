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ПОЛИТИКА

В Израиле против Коломойского и его соратников начали расследование, их подозревают в мошенничестве – СМИ

Партнеры Коломойского якобы не заплатили $20 млн за уголь
Партнеры Коломойского якобы не заплатили $20 млн за уголь
Фото: depositphotos.com

Полиция Израиля начала расследование дела о мошенничестве, в котором якобы фигурирует украинский бизнесмен Игорь Коломойский и его соратники. Об этом сообщили информированные источники газеты KyivPost 9 июля.

Партнеры Коломойского якобы не заплатили $20 млн за уголь, который они купили в 2019 году у компании белорусского бизнесмена Николая Воробья и перепродали украинской государственной энергетической компании "Центрэнерго".

Собеседник издания отметил, что сообщники Коломойского закрыли свою компанию вместо того, чтобы заплатить за уголь. В апреле представители продавца обратились в полицию Израиля и подали заявление о возможном мошенничестве. Пока ни одному из фигурантов дела обвинение не предъявили.

Сам Коломойский заявил KyivPost, что ничего не знает об уголовном расследовании, в котором он якобы фигурирует в Израиле. Он сказал, что не ведет дела с белорусским бизнесменом Воробьем.

Контекст:

Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта 2021 года объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и другого украинского бизнесмена Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств "ПриватБанка". Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег "ПриватБанка". "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", – говорил бизнесмен.

В конце 2020 года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде (штат Огайо) "была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в "ПриватБанке" в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы".

С июня 2017 года Генпрокуратура Украины ведет расследование в отношении "ПриватБанка". По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, финучреждение выдало 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

Теги: Израиль, Игорь Коломойский, мошенничество, Центрэнерго, расследование, олигархи
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