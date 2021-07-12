В Англии началась травля темнокожих игроков сборной за неудачные пенальти в финале Евро 2020. Полиция обещает расследование

Букайо Сака (в центре), как и еще два игрока, не смог забить Италии в финальной серии пенальти Фото: EPA

"УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро, которым нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем английскую футбольную ассоциацию к самым суровым наказаниям", – говорится в заявлении УЕФА в Twitter.

UEFA strongly condemns the disgusting racist abuse directed at several England players on social media after the EURO final, which has no place in football or society. We stand by the players and the English FA’s call for the strongest possible punishments.

* #EqualGame #Respect — UEFA (@UEFA) July 12, 2021

Игроков поддержали также их клубы.

"Мы видели, как Букайо Сака вышел в финал Евро 2020 в возрасте 19 лет. Букайо играет за нас с семи лет, и весь клуб очень гордится тем, что он представлял Англию на протяжении всего турнира... Однако вчера чувство гордости сменилось печалью из-за расистских комментариев, которым наш молодой игрок подвергся в своих социальных сетях после финального свистка", – говорится в заявлении "Арсенала".

В клубе отметили, что речь идет о расизме в отношении ряда чернокожих игроков.

"Это не может продолжаться. Социальные сети и власти должны прекратить это ужасное насилие, которому ежедневно подвергаются наши игроки", – добавили в "Арсенале".

В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" опубликовал несколько сообщений, в которых поддержал форварда Маркуса Рашфорда, который также не попал в ворота соперников. О расизме клуб не упоминает.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал болельщиков прекратить травлю темнокожих игроков сборной Англии после поражения и воздержаться от расистских высказываний.

"Сборная Англии заслуживает, чтобы ее игроков хвалили как героев, а не оскорбляли на расовой почве в соцсетях. Тем, кто ответственен за эти ужасные высказывания, должно быть стыдно", – написал Джонсон в Twitter.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021

Полиция Лондона заявила, что будет расследовать случаи оскорблений и расизма в соцсетях в адрес игроков сборной.

"Оскорбления совершенно недопустимы, и они будут расследованы", – говорится в сообщении.

We are aware of a number of offensive and racist social media comments being directed towards footballers following the #Euro2020 final.



This abuse is totally unacceptable, it will not be tolerated and it will be investigated. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) July 12, 2021