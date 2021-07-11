УЕФА оштрафовал Англию за поведение фанов во время полуфинального матча ЕВРО 2020 с Данией

Штраф англичанам назначили также за нарушения во время исполнения национальных гимнов и использование пиротехники.

Полуфинал Евро 2020 проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 7 июля. Англия победила сборную Дании в овертайме со счетом 2:1. В соцсетях опубликовали видео, на котором зафиксировали, как готовящемуся к пенальти датскому голкиперу Касперу Шмейхелю светят в лицо лазерной указкой.

Британское издание JOE.co.uk писало, что болельщики сборной Англии осудили поведение человека, который использовал лазерную указку.