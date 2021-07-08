УЕФА расследует действия английских фанов на Евро 2020. Вратаря сборной Дании во время пенальти пытались ослепить лазером

Англию обвиняют по трем пунктам:
Полуфинал Евро 2020 проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
В Twitter-аккаунте Swansea Beat 8 июля опубликовано видео, на котором зафиксировано, как готовящемуся к пенальти датскому голкиперу Касперу Шмейхелю светят в лицо лазерной указкой.
Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a— Swansea Beat (@swanseabeat) July 7, 2021
Пенальти, которое было назначено в ворота Дании в дополнительное время полуфинального матча, стало решающим. Шмейхель отбил удар англичанина Гарри Кейна, но тот добил мяч в ворота и установил окончательный счет 2:1.
Британское издание JOE.co.uk пишет, что болельщики сборной Англии осудили поведение человека, который использовал лазерную указку. Нашли ли его, издание не уточняет.
В финале Евро 2020, который назначен на 11 июля, сборная Англии должна сыграть против сборной Италии.