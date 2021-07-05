"В раздевалке сборной была трансляция, как болели за нас в Киеве". Футболист Миколенко поблагодарил украинцев за поддержку

Футболист подчеркнул, что поддержка болельщиков была у сборной на протяжении всего турнира.

"Это история, которую мы написали вместе с вами. И когда вы у "Гулливера" болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого", – написал Миколенко.

Контекст:

Сборная Украины по футболу в этом году впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

3 июля в Риме команда Андрея Шевченко встретилась со сборной Англии, украинцы проиграли со счетом 0:4 и покинули турнир. Издание "ГОРДОН" вело текстовую онлайн-трансляцию матча.

Из-за ограничений в связи с эпидемией COVID-19 болельщики из Украины не смогли поехать в Рим. Продажу билетов болельщикам из Великобритании УЕФА также заблокировал. В Киеве и других украинских городах действовали несколько фан-зон, в которых велась трансляция матча.