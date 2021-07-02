Евро 2020. Матч Украины с Англией будут транслировать на железнодорожном вокзале в Киеве

"Место встречи не меняем: ждем путешественников и болельщиков 3 июля в 22.00. Онлайн-трансляцию будем проводить на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева", – говорится в сообщении.
Кроме того, в "Укрзалізниці" подготовили еще две локации, где можно будет посмотреть матч: зал ожидания для военнослужащих и зал ожидания для пассажиров Kyiv Boryspil Express.
Завтрашний матч между Украиной и Англией будет транслироваться в Киеве не только на территории железнодорожного вокзала. Как сообщает НВ, также в столице матч покажут в фан-зоне Евро 2020 возле ТРЦ Gulliver, в "Эпицентре" на Оболони, а также на фестивале Atlas Weekend.
Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.
В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.
Четвертьфинальный поединок между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля. Матч на стадионе "Олимпико" начнется в 22.00.