Евро 2020. Матч Украины с Англией будут транслировать на железнодорожном вокзале в Киеве

"Укрзалізниця" покажет матч Украины с Англией сразу в нескольких локациях на территории железнодорожного вокзала в Киеве Фото: ЕРА

"Место встречи не меняем: ждем путешественников и болельщиков 3 июля в 22.00. Онлайн-трансляцию будем проводить на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева", – говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укрзалізниці" подготовили еще две локации, где можно будет посмотреть матч: зал ожидания для военнослужащих и зал ожидания для пассажиров Kyiv Boryspil Express.

Завтрашний матч между Украиной и Англией будет транслироваться в Киеве не только на территории железнодорожного вокзала. Как сообщает НВ, также в столице матч покажут в фан-зоне Евро 2020 возле ТРЦ Gulliver, в "Эпицентре" на Оболони, а также на фестивале Atlas Weekend.