Посольство Великобритании перед матчем Евро 2020 против Украины пожелало украинской сборной в ближайшем будущем сыграть в освобожденном Донецке

"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро 2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро 2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни", – отметили в посольстве.

Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі ЄВРО-2020.

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Востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час ЄВРО-2012 у Донецьку.

У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні.

1/2 pic.twitter.com/If8KjPWTTc — UK in Ukraine * (@UKinUkraine) July 2, 2021

Пресс-служба британской дипмиссии подчеркнула, что Великобритания является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым", – говорится в сообщении.

Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі ЄВРО-2020.

*

Востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час ЄВРО-2012 у Донецьку.

У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні.

1/2 pic.twitter.com/If8KjPWTTc — UK in Ukraine * (@UKinUkraine) July 2, 2021