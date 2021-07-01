Британский тренер рассказал, почему футбольная сборная Украины сильнее России

Корреспондент издания спросил у футбольного специалиста, какая сборная на его взгляд сейчас сильнее, Украины или России.

Реднапп ответил, что "не хочет никого расстраивать" – "если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы, если скажу, что Украина – расстроятся русские".

Но "Украина все еще борется за победу, она – в четвертьфинале" Евро 2020, а "Россия вылетела после группового этапа", отметил футбольный специалист.

По словам Реднаппа, "если следовать этой логике, то сборная Украины лучше".

В то же время, в четвертьфинальном поединке Евро 2020 против Украины Реднапп считает фаворитом сборную Англии. По его мнению, "в Англии игроки гораздо лучше" и "сейчас на подъеме".

Может, если против Англии сыграет главный тренер сборной Андрей Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал, пошутил Реднапп.