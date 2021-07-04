Футболисты сборной Украины вернулись домой с Евро 2020. Трансляция

Последний матч на Евро 2020 украинцы сыграли с англичанами
Фото: ЕРА
Сборная Украины по футболу прилетела в аэропорт Борисполь после участия в чемпионате Европы 2020 года. Трансляцию встречи футболистов и тренеров ведет в YouTube телеканал "UA:Перший". На Евро 2020 украинцы дошли до четвертьфинала, где проиграли сборной Англии.
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