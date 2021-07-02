УЕФА распорядился заблокировать билеты для британцев на матч Евро 2020 Украина – Англия

"Из-за ситуации с COVID-19 УЕФА приказало заблокировать продажу или передачу билетов на матч Евро 2020 Украина – Англия до 21.00 1 июля для тех, кто проезжал или оставался в Великобритании в течение последних 14 дней, и отменить проданные жителям Великобритании до 0.00 28 июня", – говорится в сообщении.

#euro2020 #UcrainaInghilterra #3luglio : @UEFA , causa #covid19, ha disposto blocco vendita o trasferibilità biglietti entro ore 21 #1luglio a chi è transitato o ha soggiornato in UK negli ultimi 14gg e annullamento di quelli venduti prima delle 00 del #28giugno a residenti UK pic.twitter.com/l2XNXhYq9d — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 1, 2021

Четвертьфинальный поединок Евро 2020 между Украиной и Англией должен состоятся в Риме 3 июля. Матч на стадионе "Олимпико" начнется в 22.00.