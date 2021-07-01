УЕФА назначил арбитра на матч Украина – Англия, он уже судил игру украинцев на Евро 2020

"На матче 1/4 финала Евро 2020 Украина – Англия будет работать знакомая нам немецкая бригада арбитров", – написали в ассоциации.

На линиях Брыху будут помогать соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра выполнит испанец Карлос дель Серро Гранде.

Арбитр системы видеоповторов VAR – Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR – Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR – Бастиан Данкерт (все – Германия).

Брых работал на стартовом матче сборной Украины на чемпионате. В нем команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам со счетом 2:3.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) украинцы сыграют против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".