Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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Не "лифчик", а GPS-трекер. Что за черный топ был на Артеме Довбике во время матча Швеция – Украина

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Артем Довбик сразу после забитого гола, решившего исход матча Швеция Украина и позволившего украинской сборной пробиться в 1/4 финала Евро 2020
Артем Довбик сразу после забитого гола, решившего исход матча Швеция – Украина и позволившего украинской сборной пробиться в 1/4 финала Евро 2020
Фото: tema_dovbyk / Instagram

На нападающем сборной Украины по футболу, авторе победного гола, позволившего Украине выйти в 1/4 финала Евро 2020, Артеме Довбике во время матча Швеция – Украина был черный топ, который вызвал немало удивления и насмешек в сети. Широкая аудитория, далекая от футбола, не поняла, зачем 24-летнему спортсмену понадобился "лифчик" или "купальник".

На самом деле, пишет "BBC News Україна", это GPS-трекер – специальный спортивный гаджет, который позволяет измерять до 16 показателей, например: преодоленную футболистом общую дистанцию, частоту пульса, скорость, время активности и другие важные для спортсменов параметры.

На основе этих данных устройство выстраивает условную "тепловую карту" футболиста, которая показывает, в каких частях поля игрок проводил больше всего времени.

Подобный спортивный GPS-трекер стоит почти $300. Его использует не только футболисты, но и, к примеру, бегуны и регбисты. В комплект входит тот самый черный топ, GPS и программа, которая передает и обрабатывает данные в режиме реального времени.

https://www.facebook.com/igor.ivanovich.volodchenko/videos/242680923987933/

Контекст:

В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".

Игрок футбольного клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. В последнем сезоне УПЛ форвард сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги.

Теги: футбол, спорт, Евро 2020, гаджеты, Артем Довбик
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