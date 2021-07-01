Не "лифчик", а GPS-трекер. Что за черный топ был на Артеме Довбике во время матча Швеция – Украина

Артем Довбик сразу после забитого гола, решившего исход матча Швеция – Украина и позволившего украинской сборной пробиться в 1/4 финала Евро 2020 Фото: tema_dovbyk / Instagram

На самом деле, пишет "BBC News Україна", это GPS-трекер – специальный спортивный гаджет, который позволяет измерять до 16 показателей, например: преодоленную футболистом общую дистанцию, частоту пульса, скорость, время активности и другие важные для спортсменов параметры.

На основе этих данных устройство выстраивает условную "тепловую карту" футболиста, которая показывает, в каких частях поля игрок проводил больше всего времени.

Подобный спортивный GPS-трекер стоит почти $300. Его использует не только футболисты, но и, к примеру, бегуны и регбисты. В комплект входит тот самый черный топ, GPS и программа, которая передает и обрабатывает данные в режиме реального времени.