Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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Жена Довбика рассказала, зачем он надел топик и о чем они с ним говорили после победы украинской сборной в 1/8 Евро 2020

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Юлия Довбик говорит, что они с супругом Артемом Довбиком будут счастливы, если украинцы начнут называть сыновей в его честь
Юлия Довбик говорит, что они с супругом Артемом Довбиком будут счастливы, если украинцы начнут называть сыновей в его честь
Фото: tema_dovbyk / Instagram

Супруга нападающего сборной Украины по футболу, автора гола, решившего исход матча между украинской национальной сборной и сборной Швеции в 1/8 финала Евро 2020, Артема Довбика Юлия смотрела игру с участием мужа по телевизору вместе с проживающими в Черкассах ее родителями. Об этом она рассказала 30 июня в эфире канала "Новини.Live".

По словам жены футболиста, после победы украинской сборной она с мужем несколько раз говорила по телефону, но из-за большого количества поздравлений эти разговоры были короткими.

Юлия Довбик подчеркнула, что после победы в матче со Швецией команда находится в "прекрасном настроении".

"Они счастливы и очень благодарны за поддержку всей Украине", – заявила жена футболиста. Также Юлия Довбик ответила на вопрос ведущего, почему у ее мужа под футболкой оказался черный короткий топ.

"Это GPS-трекер, таким образом считывают ритм сердца, километраж, который они пробегают, это датчики, собирающие информацию для статистики. Они интенсивно двигаются, бегают, поэтому датчики нужно закрепить на теле. Топы надеваются сверху и удерживают их", – рассказала жена футболиста.

Отвечая на вопрос ведущего, как она относится к тому, что украинцы хотят называть детей именем ее супруга, Юлия Довбик заявила, что ей нравится имя мужа и эта тенденция.

"Мы будем счастливы, если так и будет", – резюмировала она.

Контекст:

В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".

Игрок футбольного клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы.

Довбик также вошел в историю чемпионатов Европы как футболист, который забил самый поздний победный мяч на турнирах – это произошло на на 120-й минуте и 37-й секунде поединка. Таким образом, Довбик побил рекорд французского нападающего Мишеля Платини, который держался с 1984 года. В матче Франции против Португалии Платини забил мяч на 118-й минуте 53-й секунде.

Теги: футбол, Евро 2020, семья, Артем Довбик
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