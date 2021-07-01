Жена Довбика рассказала, зачем он надел топик и о чем они с ним говорили после победы украинской сборной в 1/8 Евро 2020

Юлия Довбик говорит, что они с супругом Артемом Довбиком будут счастливы, если украинцы начнут называть сыновей в его честь Фото: tema_dovbyk / Instagram

По словам жены футболиста, после победы украинской сборной она с мужем несколько раз говорила по телефону, но из-за большого количества поздравлений эти разговоры были короткими.

Юлия Довбик подчеркнула, что после победы в матче со Швецией команда находится в "прекрасном настроении".

"Они счастливы и очень благодарны за поддержку всей Украине", – заявила жена футболиста. Также Юлия Довбик ответила на вопрос ведущего, почему у ее мужа под футболкой оказался черный короткий топ.

"Это GPS-трекер, таким образом считывают ритм сердца, километраж, который они пробегают, это датчики, собирающие информацию для статистики. Они интенсивно двигаются, бегают, поэтому датчики нужно закрепить на теле. Топы надеваются сверху и удерживают их", – рассказала жена футболиста.

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Отвечая на вопрос ведущего, как она относится к тому, что украинцы хотят называть детей именем ее супруга, Юлия Довбик заявила, что ей нравится имя мужа и эта тенденция.

"Мы будем счастливы, если так и будет", – резюмировала она.