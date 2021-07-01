Ницой назвала Довбика "московитом" за выступление на русском. Писательнице напомнили, что Довбик, в отличие от нее, прославил страну

В комментарии порталу "UA-Футбол" после матча Довбик рассказал о своих чувствах после победы.

"Сейчас только начинаю приходить в себя... У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", – сказал футболист.

Ницой опубликовала в Facebook фрагмент выступления Довбика и продемонстрировала на видео, как реагирует на него "фейспалмом".

"Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил, так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), разговаривают на украинском... Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?" – заявила Ницой.

Позже Ницой написала, что Довбик позвонил ей по телефону и сообщил, что поговорил об этой ситуации с коллегами, они решили учить украинский и в публичном пространстве использовать именно государственный язык.

Она добавила, что на самом деле не уверена в том, что действительно говорила с Довбиком – это могло быть мошенничество.

Украинский журналист и пранкер Василий Крутчак заявил "Стране", что это он разыграл писательницу. По его мнению, Ницой использует тему языка, чтобы построить политическую карьеру.

"Человек очень хочет стать нардепом, вот и выбрал языковую тему для хайпа. Ее травля Довбика ничем не обоснована. Разве на востоке нет русскоязычных военных, воюющих за Украину? Есть. Так что теперь? Может, им перестать воевать за Украину, потому что они русскоязычные? Короче, не знаю, какая Ницой там была в молодости, но теперь на старости ее реально несет", – добавил Крутчак.

Пресс-служба сборной пообещала "BBC News Україна" разобраться в ситуации, но комментарий пока не предоставила.

Сам Довбик тему выбора языка для выступлений тоже пока не комментировал. Свой Instagram он ведет на украинском, русском и английском.

В комментариях у Ницой мнения разделились. Одни пользователи сети поддержали ее. В частности, встречалось мнение, что выступление на русском проявляет "неуважение футболиста к гражданству, стране, которую он представляет"

Скриншот: Лариса Ніцой / Facebook

Скриншот: Лариса Ніцой / Facebook

Другие увидели в ее заявлениях попытку испортить футбольный праздник, который объединил миллионы украинцев, и отметили, что для чести страны Довбик сделал больше, чем Ницой.

Скриншот: Лариса Ніцой / Facebook

Блогер Роман Шрайк считает, что "хейтить" сборную, которая чудом пробилась в 1/4 Евро, за неправильно проведенную пресс-конференцию, – "самое тупое, что сейчас можно придумать", и этим занимаются "люди, которые раз в несколько лет вспоминают, что есть такая игра".