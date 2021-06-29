На сайте Apple появилась служба поддержки на украинском языке

Теперь при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить необходимую консультацию по тому или иному вопросу на украинском языке. Ранее украинских пользователей обслуживали по умолчанию на русском языке, а владельцев американских учетных записей – на английском.

В настоящее время на украинском языке изложена информация на основной странице раздела поддержки, а также страницах по счетам и подпискам и тому подобное. Однако некоторые ссылки до сих пор направляют пользователей на русскоязычные и англоязычные страницы.

Как рассказал ITC один из читателей, около двух недель назад при входящем звонке от русскоязычной поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском. А с 28 июня (по словам оператора службы поддержки) компания запустила полноценный заказ звонка для Украины. В то же время украиноязычный чат, судя по сайту, пока не запустили.