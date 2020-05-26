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Apple зарегистрировала представительство в Украине

В апреле американская корпорация Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине – OOO "Эппл Украина".

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У компании Apple появится офис в Киеве
У компании Apple появится офис в Киеве
Фото: pixabay.com

Американская корпорация Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине. На это обратило внимание издание AIN.UA

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований указано, что OOO "Эппл Украина" было зарегистрировано 14 апреля, его основная деятельность – оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Адрес офиса – IQ Business Center в Киеве, директором компании числится Роман Гуменюк.

Основатель и бенефициар компании – ирландское юрлицо Apple. 

В комментарии LIGA.net Гуменюк подтвердил, что возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине. Он сказал, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял введенный из-за пандемии коронавируса карантин.

"Из-за ограничений на перелеты и передвижение иностранного менеджмента пока сложно что-то планировать", – отметил Гуменюк.

По данным источников AIN.UA, украинская компания не будет заниматься дистрибуцией, поскольку "это долгий, сложный процесс".

"Но могут авторизовать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс  запустить больше локализованных сервисов. В любом случае юридическое присутствие  важный знак для рынка", – сказал собеседник издания.

Американская компания Apple выпускает компьютеры, смартфоны, программное обеспечение. Штаб-квартира корпорации находится в Купертино (штат Калифорния). В Украине нет фирменных магазинов Apple, продукцию компании можно приобрести у официальных реселлеров.

Теги: Apple, бизнес, офис
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