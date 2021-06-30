Болельщики из Украины не смогут поехать в Италию на матч Евро 2020 против Англии

Согласно правилам въезда в Италию, опубликованным на сайте правительства, туристические поездки для граждан третьих стран запрещены. Въезд в Италию разрешен только для работы, лечения или обследования, по делам исключительной срочности или для возвращения к месту жительства.

Как отмечается на сайте УЕФА, посмотреть матч сборных Англии и Украины в Риме не смогут и болельщики из Соединенного Королевства.

"Люди, путешествующие из Великобритании, или те, кто был в Великобритании в течение предыдущих 14 дней, должны самоизолироваться на пять дней по прибытии в Италию, после чего они должны сдать экспресс-тест на COVID-19 и получить отрицательный результат на наличие коронавируса… Это означает, что болельщики, отправляющиеся из Великобритании в Италию после 28 июня, не прибудут вовремя, чтобы увидеть четвертьфинал Евро 2020 в Риме", – говорится в сообщении.