"Вы все равно лучшие!" Монатик поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро 2020

Дмитрий Монатик – украинским футболистам: Мы с вами, независимо от результата Фото: monatik_official / Instagram

Слова благодарности 35-летний исполнитель написал в своем аккаунте в Instagram.

"Вы все равно лучшие! Знайте! Любые проигрыши делают нас сильнее! Для того, чтобы потом безупречно побеждать! Так и будет! Спасибо вам за чудесные эмоции, переживания, гордость! Мы с вами, независимо от результата!" – написал Монатик и приложил к посту фото команды.

Меньше чем за сутки пост певца набрал почти 60 тыс. лайков и около 400 комментариев.

"Если ты не способен поддержать команду в период неудач, ты не достоит ее в период триумфа!" – поддержал в комментариях пост Монатика его подписчик с ником teligonok.n.

"С таким соперником играть – уже победа! Наши красавчики вошли в восьмерку лучших в Европе! Любим, ценим, гордимся", – написала larisa_tyutyunnyk.

"Пацаны боролись до последнего", – подчеркнул lukashova_91.