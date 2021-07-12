УЕФА назвал лучшего игрока Евро 2020

Во время группового этапа Евро 2020 Доннарумма не пропустил ни одного мяча Фото: EPA

Во время группового этапа он не пропустил ни одного мяча. В матчах плей-офф Доннарумма пропускал по одному мячу за матч. Итальянский голкипер отыграл на турнире 719 минут – больше, чем любой другой игрок.

В УЕФА также отметили, что Доннарумма сделал решающий сейв в серии пенальти против Испании в полуфинале.

В предыдущие годы лучшими игроками Евро были:

1996 год – Маттиас Заммер (Германия);

2000 год – Зинедин Зидан (Франция);

2004 год – Теодорос Загоракис (Греция);

2008 год – Хави Эрнандес (Испания);

2012 год – Андрес Иньеста (Испания);

2016 год – Антуан Гризманн (Франция).

ВИДЕО

Видео: Promote Football / YouTube