УЕФА назвал лучшего игрока Евро 2020

Во время группового этапа он не пропустил ни одного мяча. В матчах плей-офф Доннарумма пропускал по одному мячу за матч. Итальянский голкипер отыграл на турнире 719 минут – больше, чем любой другой игрок.
В УЕФА также отметили, что Доннарумма сделал решающий сейв в серии пенальти против Испании в полуфинале.
В предыдущие годы лучшими игроками Евро были:
Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу завоевала сборная Италии, победив в финале Англию. Матч закончился со счетом 1:1, но Италия была сильнее в серии пенальти.
Сборная Украины прекратила борьбу за чемпионство на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.