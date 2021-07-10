Украинки, которых арестовывали в Дубае за голую фотосессию, разрисовали ягодицы в поддержку Англии на Евро 2020

После того как сборная Украины проиграла Англии в 1/4 чемпионата украинки решили поддержать англичан на Евро. Они разрисовали лица и ягодицы флагами Англии и устроили тематическую фотосессию.

Также украинки нарисовали несколько плакатов в поддержку англичан накануне их матча с Данией. Девушки предрекали счет 10:0 в пользу Англии (датчане и правда проиграли Англии, но со счетом 1:2).

Акция украинок привела к тому, что неназванный спортивный фанат поставил £50 тыс. на Англию от имени девушек.