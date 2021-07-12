Суд арестовал генерала Павловского с залогом в 475 млн грн

"Таким образом, сейчас суд избрал меру пресечения всем четырем подозреваемым. Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

Ведомство не называет имени арестованного, но Павловский оставался последним из четырех подозреваемых по этому делу, кому еще не была избрана мера пресечения.

Что речь идет о нем, также подтвердила в Facebook экс-нардеп Татьяна Черновол. "Генералу Павловскому – арест. За эти четыре ареста будет 40 арестов за государственную измену. Скоро", – написала она.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

Четырем фигурантам дела следователи ГБР объявили о подозрении 2 июля.

5 июля Печерский суд арестовал на два месяца с возможностью внести около 475 млн грн залога бывшего директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Андрея Араптанова. 7 июля с залогом в 443 млн грн был арестован глава правления "Кузницы на Рыбальском" Валерий Шандра. 8 июля суд арестовал еще одного экс-начальника департамента военно-технической политики с залогом более 475 млн грн.