Суд арестовал генерала Павловского с залогом в 475 млн грн

"Таким образом, сейчас суд избрал меру пресечения всем четырем подозреваемым. Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 млрд грн", – говорится в сообщении.
Ведомство не называет имени арестованного, но Павловский оставался последним из четырех подозреваемых по этому делу, кому еще не была избрана мера пресечения.
Что речь идет о нем, также подтвердила в Facebook экс-нардеп Татьяна Черновол. "Генералу Павловскому – арест. За эти четыре ареста будет 40 арестов за государственную измену. Скоро", – написала она.
На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.
Четырем фигурантам дела следователи ГБР объявили о подозрении 2 июля.
5 июля Печерский суд арестовал на два месяца с возможностью внести около 475 млн грн залога бывшего директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Андрея Араптанова. 7 июля с залогом в 443 млн грн был арестован глава правления "Кузницы на Рыбальском" Валерий Шандра. 8 июля суд арестовал еще одного экс-начальника департамента военно-технической политики с залогом более 475 млн грн.
Фигурантов дела подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016–2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, по данным следствия, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.
По версии правоохранителей, бывший глава правления завода "Кузница на Рыбальском" подал идею Павловскому заключить госконтракт по строительству катеров именно с его предприятием. Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты. Чиновник поручил своим подчиненным в одном из департаментов Минобороны заключить контракт по строительству катеров с указанным заводом, сообщили в ГБР.
В ходе следствия следователи ГБР выявили другой факт превышения служебных полномочий Павловским и одним из директоров подчиненного ему департамента. Они закупили для нужд ВСУ санитарные автомобили производства компании "Богдан Моторс", принадлежавшей бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковского. Это дело уже передано в суд, Павловскому в нем, по данным "Українських новин", избрана мера пресечения в виде личного поручительства.
Павловский фигурировал также в деле о растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. 27 марта 2018 года Киевский окружной административный суд отменил ключевое доказательство НАБУ в деле против Минобороны и "Трейд Коммодити" – акт Государственной аудиторской службы, на котором основывались обвинения. В сентябре 2018-го Киевский апелляционный административный суд оставил это решение в силе.
Заместителем министра обороны Павловский был назначен в апреле 2015 года. Летом 2019 года он заявил об увольнении.