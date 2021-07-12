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Суд арестовал генерала Павловского с залогом в 475 млн грн

Павловский занимал должность замминистра обороны около четырех лет
Павловский занимал должность замминистра обороны около четырех лет
Фото: mil.gov.ua

Печерский суд 12 июля избрал меру пресечения бывшему замминистра обороны генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн по делу о поставках некачественной техники в ВСУ в 2016–2018 годах. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"Таким образом, сейчас суд избрал меру пресечения всем четырем подозреваемым. Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

Ведомство не называет имени арестованного, но Павловский оставался последним из четырех подозреваемых по этому делу, кому еще не была избрана мера пресечения.

Что речь идет о нем, также подтвердила в Facebook экс-нардеп Татьяна Черновол. "Генералу Павловскому – арест. За эти четыре ареста будет 40 арестов за государственную измену. Скоро", – написала она.

https://www.facebook.com/tchornovol/posts/3845590278903600

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

Четырем фигурантам дела следователи ГБР объявили о подозрении 2 июля.

5 июля Печерский суд арестовал на два месяца с возможностью внести около 475 млн грн залога бывшего директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Андрея Араптанова. 7 июля с залогом в 443 млн грн был арестован глава правления "Кузницы на Рыбальском" Валерий Шандра. 8 июля суд арестовал еще одного экс-начальника департамента военно-технической политики с залогом более 475 млн грн.

Контекст:

Фигурантов дела подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в 2016–2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, по данным следствия, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

По версии правоохранителей, бывший глава правления завода "Кузница на Рыбальском" подал идею Павловскому заключить госконтракт по строительству катеров именно с его предприятием. Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехотыЧиновник поручил своим подчиненным в одном из департаментов Минобороны заключить контракт по строительству катеров с указанным заводом, сообщили в ГБР.

В ходе следствия следователи ГБР выявили другой факт превышения служебных полномочий Павловским и одним из директоров подчиненного ему департамента. Они закупили для нужд ВСУ санитарные автомобили производства компании "Богдан Моторс", принадлежавшей бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковского. Это дело уже передано в суд, Павловскому в нем, по данным "Українських новин", избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Павловский фигурировал также в деле о растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. 27 марта 2018 года Киевский окружной административный суд отменил ключевое доказательство НАБУ в деле против Минобороны и "Трейд Коммодити" – акт Государственной аудиторской службы, на котором основывались обвинения. В сентябре 2018-го Киевский апелляционный административный суд оставил это решение в силе.

Заместителем министра обороны Павловский был назначен в апреле 2015 года. Летом 2019 года он заявил об увольнении.

Теги: автомобили, вооружение, военная техника, Печерский суд, Минобороны, ВСУ, Государственное бюро расследований, катер, Игорь Павловский, Кузница на Рыбальском, ГБР
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