Суд арестовал директора "Кузницы на Рыбальском" с залогом в 443 млн грн

ГБР не уточняет имя фигуранта дела, но телеканал "Прямий" сообщил, что речь о Шандре. Его арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 443 млн грн.

Приставы надели наручники на Шандру в зале суда, отмечает LIGA.net.

Контекст:

Шандру подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016–2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн.

В деле также фигурируют бывший замминистра обороны Украины Игорь Павловский, бывший директор департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Андрей Араптанов и еще один бывший глава этого же департамента. Всем четырем фигурантам дела следователи объявили о подозрении 2 июля.

5 июля Араптанову избрали меру пресечения в виде ареста с залогом в 475 млн грн.