Суд арестовал третьего подозреваемого по делу "Кузницы на Рыбальском"

"Суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав для одного из бывших начальников департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн грн", – отметили в сообщении.

Должностных лиц подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016–2018 годов военной техники низкого качества.

"Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могли использоваться в ВСУ. Действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн", – заявили в ГБР.