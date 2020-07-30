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ПОЛИТИКА

Забродский назвал безосновательными обвинения против генерала Павловского

Народный депутат от "Европейской солидарности", экс-комбриг 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Михаил Забродский считает, что на деле экс-замминистра обороны Игоря Павловского пиарятся политики, такой вывод командир ВСУ делает из того факта, что за три года подозреваемого ни разу не вызывали на допросы.

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Забродский: Это мой долг как военного товарища поддержать его в данной ситуации
Забродский: Это мой долг как военного товарища – поддержать его в данной ситуации
Фото: glavcom.ua

В Украине продолжается планомерная дискредитация украинской армии в глазах общества и деморализация самих военнослужащих из-за возбуждения многочисленных уголовных дел, заявил народный депутат от "Европейской солидарности", экс-комбриг 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и бывший командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-лейтенант Михаил Забродский в комментарии "Обозревателю"

Он назвал дело бывшего заместителя министра обороны, генерала Игоря Павловского безосновательным и объяснил, что именно поэтому взял его на поруки.

"Я хорошо знаком с генералом Павловским – и считал это своим долгом. Ознакомившись с сутью обвинений, которые ему предъявляются, в частности с историей поставки автомобильной техники в ВСУ, я только укрепился в этой мысли. Это мой долг как военного товарища – поддержать его в данной ситуации. Если взятие на поруки могло стать возможным барьером для реализации бессмысленных обвинений и какого-то непонятного уголовного дела, для возбуждения которого, на мой взгляд, нет оснований – я с готовностью этим воспользовался и ни в коем случае не жалею об этом", – отметил Забродский.

Комбриг подчеркнул, что обвинения, которые выдвинуты по этому делу Павловскому, существенно подрывают моральный дух личного состава ВСУ, который видит, как легко сегодня в Украине кто угодно из ее защитников может оказаться на скамье подсудимых. Пагубными для морального состояния ВСУ, по мнению Забродского, являются и несколько производств в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко – в частности, по поводу приказа о контрнаступлении украинских военных на Донбассе в июне – августе 2014 года.

"Это просто очередной элемент нелепого перечня обвинений. Порошенко инкриминируют превышение полномочий и нарушение ограничений по применению Вооруженных сил. АТО на тот момент по доктринальным документам должны были проводить СБУ и другие силовые структуры при содействии ВСУ. Но конфликт на Донбассе очень быстро показал, что основной силой являются как раз ВСУ. Порошенко инкриминируют то, что он как верховный главнокомандующий не имел права тогда применять ВСУ, и тем более – не имел права отдавать приказ о каком-то движении вперед, о том, чтобы отбивать у противника свои населенные пункты, элементы инфраструктуры или целые районы", – рассказал Забродский.

Он считает еще более странным другое уголовное производство, фигурантом которого является генерал Павловский. Это производство касается закупки горючего для ВСУ у компании "Трейд Коммодити".

"Я не юрист, но с точки зрения здравого смысла, имея хорошее образование, я не могу понять, в чем суть этого уголовного дела. Должностное лицо, которое контролирует процесс закупки горючего для воюющей армии, должным образом, соблюдая все процедуры и закон о закупках, проводит тендерные закупки, которые проходят через ProZorro. Определяется победитель, который заключает контракт на поставку топлива по низкой цене. Причем с компанией, которая на тот момент получила статус "Поставщик года" на ProZorro", – рассказал Забродский.

По его словам, уголовное производство против Павловского по этому делу было открыто за то, что заместитель министра обороны просто выполнял свои обязанности. "Обозреватель" отмечает, что основание, на котором было возбуждено уголовное дело по закупкам топлива у "Трейд Коммодити", оказалось сфальсифицированным: дело открыли якобы по заявлению народного депутата Татьяны Черновол, которая отрицает, что в принципе обращалась в правоохранительные органы по поводу закупки горючего для ВСУ. А цена бензина по сделкам, заключенным между МОУ и "Трейд Коммодити" после составления дополнительных соглашений, была значительно ниже цены, по которой закупалось в тот период горючее для НАБУ.

"Была инициирована проверка государственной аудиторской службой МОУ именно по этому вопросу. НАБУ от начала и до конца руководило этой проверкой, делая акцент на определенных вещах. Хотя на самом деле тоже есть целый ряд судебных решений о том, что проверка назначена незаконно, проведена неверно и т.д. В деле с горючим непонятным остается главное: из чего оно состоит. Потому что человек сделал все правильно, руководствуясь государственными интересами – и ничем другим", – подчеркнул Забродский.

Он считает, что на деле Павловского пиарятся политики, такой вывод командир ВСУ делает из того факта, что за три года подозреваемого ни разу не вызывали на допросы.

"Во время гибридной войны кому-то очень хочется, чтобы армия запомнилась не героической защитой украинских границ, не выполнением своей конституционной функции, а уголовными делами", – заявил легендарный командир ВСУ.

В октябре 2017 года НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны, среди которых был Павловский, в растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. Речь идет о соглашении между Минобороны и компанией "Трейд Коммодити", победившей на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену. Суд отправил его под домашний арест, позже эту меру пресечения сменили на личное обязательство.

30 марта 2018 года в НАБУ сообщили, что завершили досудебное расследование по этому делу.

Павловский заявлял, что у него есть основания считать дело о закупках топлива в Минобороны заказным.

Должность заместителя министра обороны он занимал с апреля 2015 года.

Теги: Минобороны, ВСУ, уголовное производство, Игорь Павловский, Трейд Коммодити, Михаил Забродский
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