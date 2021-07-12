В "Голосе" заявили, что информация об увольнении Железняка не соответствует действительности

Железняк: У нас когда ты избрал нового главу, ты не можешь его отстранить, можешь выразить недоверие. Выражение недоверия – это две трети фракции, то есть 14 голосов Фото: Yan Dobronosov / Facebook

"Согласно положению о фракции, назначение и увольнение председателя фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции", – говорится в заявлении.

В парии призвали коллег "воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации".

Фракция "Голос" в Верховной Раде после выхода из нее Святослава Вакарчука состоит из 20 депутатов.

Ранее сегодня нардепы от "Голоса" Ольга Стефанишина и Александра Устинова сообщили, что фракция большинством в 11 голосов проголосовала за увольнение Железняка. Стефанишина настаивает, что согласно положению о фракции, 14 голосов нужно только для назначения председателя фракции и для выражения ему недоверия, а для увольнения достаточно большинства.

Выдержку из устава фракции, согласно которому все решения принимаются большинством от присутствующих на заседании, за исключением решений об избрании или выражения недоверия главе фракции или его заместителю, опубликовало издание LB.ua.

Скриншот: lb.ua

При этом Железняк в комментарии изданию заявил, что чтобы уволить главу фракции "Голос", необходимо выразить ему недоверие.

"Любая работа фракции определяется следующими вещами: или по регламенту, или положением о фракции. У нас как можно переназначить главу фракции: когда ты избрал нового главу, ты не можешь его отстранить, можешь выразить недоверие. Выражение недоверия – даже если произошло бы такое голосование – это две трети фракции, то есть 14 голосов", – сказал он.

Железняк подчеркнул, что решение о его потенциальном увольнении будет рассмотрено на заседании политсовета партии. По его словам, завтра, 13 июля, спикер Дмитрий Разумков "ничего объявлять не будет".

Нардеп также добавил, что его заместитель Роман Костенко, который, по словам Стефанишиной, теперь будет и.о. главы фракции, отказался "участвовать в этом цирке", так как "есть легитимный председатель, который выполняет обязанности".