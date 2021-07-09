Почти 30% украинцев реальной оппозицией к власти считают "Европейскую солидарность", 25% – ОПЗЖ – опрос

24,8% опрошенных думают, что это "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По мнению 13,7% респондентов, настоящей оппозицией в Украине является "Батьківщина", а 4,5% – "Голос".

1,8% украинцев выбрали другой вариант, а 25,8% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 25 по 30 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

Согласно результатам опроса SOCIS, в парламентском рейтинге лидирует "Слуга народа" (24,8%), имеющая монобольшинство в Верховной Раде. Следом идут "Европейская солидарность" (18,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,3%), "Батьківщина" (10,8%), а также "Сила и честь" (8,3%). У представленных сейчас в парламенте "Голоса" и группы "За майбутнє" 2,9% и 1,6% соответственно.